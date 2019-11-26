Воронежцы завалили цветами Чурикову, Васильеву и Михайлова

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-26T10:45:42+03:00

Артисты гастролируют в нашем городе второй день - спектакль будет еще вечером

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- Ну, неделю, больше не протяну!

- Ну, максимум две недели...

К концу спектакля «Старая дева» беспечная бабушка-эгоистка Софья Ивановна в исполнении Екатерины Васильевой уже обещала "протянуть" несколько лет. Комедию по известной пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" привезли в Воронеж столичные артисты во главе с ярчайшей звездой «Ленкома» Инной Чуриковой.

Инна Чурикова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Неподражаемые актрисы в компании Александра Михайлова три часа радовали воронежцев рождественской историей. В старой квартире, «прикованные друг к другу», живут мать и дочь. Одной не позволяет выйти в мир инвалидное кресло, другой – дочерняя заботливость о матери, собственная жертвенность, с которой она скрашивает "последние" дни родительницы. Жертвенность настолько, что она готова впустить в дом ловеласа и отдать фамильные драгоценности первой встречной продавщице из овощного - лишь бы исполнить последние мечты матери.

Но чудо происходит в канун Нового года - постучавшийся случайно в их дверь пожилой плейбой оказывается на поверку приличным человеком, да и "внучка" без роду и племени - подтянется до уровня интеллигентов.

Атмосферу спектаклю добавляют бой курантов, шампанское, Деды Морозы и, конечно, игра замечательных актеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/746088" frameborder="0"></iframe> Спектакль "Старая дева" в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Инна Чурикова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Эта пьеса Надежды Птушкиной, отличающаяся тонким юмором, стала бестселлером современной российской драматургии последних десятилетий неслучайно. Раньше спектакль "Канары - это в Испании, мама" по пьесе Птушкиной шел в Воронежском драмтеатре, но давно снят с репертуара, фильм "Приходи на меня посмотреть" с Екатериной Васильевой и Олегом Янковским крайне редко показывают по телевизору, но если вы не хотите, чтобы эта смешная и одновременно лиричная рождественская история прошла мимо вас, не пропустите - столичные актеры сыграют ее еще раз сегодня, 26 ноября, в театре оперы и балета, начало в 19.00 (12+). На вчерашнем спектакле воронежцы завалили артистов цветами.

Инна Чурикова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU