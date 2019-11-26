Аудиторы проверят реконструкцию перехода у воронежского цирка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-26T09:43:06+03:00

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Контрольно-счетная палата Воронежа приступает проверит реализацию концессионного соглашения на реконструкцию подземного перехода на пересечении улицы 20-летия Октября и улицы Кирова - у цирка.

- В ходе контрольного мероприятия планируется проверить соблюдение условий концессионного соглашения, в том числе порядка передачи концессионеру муниципального имущества, сроков и полноты выполнения работ по реконструкции перехода, своевременность внесения концессионной и арендной платы за земельные участки, переданные концессионеру. Кроме того, запланировано проведение выборочной проверки объемов выполненных работ, их соответствия исполнительной документации и требованиям технических регламентов, - сообщили в КСП Воронежа.

Напомним, часть работ в переходе у цирка уже сделали, там можно ходить. Полностью обновленный переход планируют сдать в феврале 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU