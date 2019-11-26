Воронежской детворе покажут два варианта "Щелкунчика"

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-26T08:36:30+03:00

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"Щелкунчиков" много не бывает! Особенно под Новый год! Как известно, это самое исполняемое произведение в мире на новогодних и рождественских праздниках. Воронеж решил не оставаться в стороне от тенденции. И в новогодней афише появилось сразу несколько "Щелкунчиков" - для детей разных возрастов.

Со 2 по 5 января пройдет новогодняя елка «Щелкунчик» для малышей (3+). Любимая сказка оживает благодаря целой команде профессиональных режиссеров, сценаристов и актеров, а классическую хореографию под музыку Чайковского представляют танцоры балета.

В королевстве оживших игрушек очень ждут гостей - малышей и их родителей. Только они могут помочь Мари и ее друзьям — игрушечной балерине из шкатулки, плюшевому зайке и «облачку» — совершить настоящее новогоднее чудо: превратить Щелкунчика в принца! Дети не просто знакомятся с самой трогательной рождественской историей всех времен: атмосфера волшебной музыки Чайковского и классическая балетная хореография превращает их самих в сказочных героев. А в сказке возможно всё: веселые игры, праздничные забавы и танцы, неожиданные встречи и первые победы. И, конечно же, подарки от Деда Мороза и Снегурочки!

В программу входят интерактивный спектакль с участием детей и родителей, где дети оказываются внутри спектакля, мини-диско, сладкий подарок, профессиональный фоторепортаж.

Программу покажут в Saburov Hall (ул. Пролетарская, 87 в-д, 7 этаж) со 2 по 5 января. Родителям билет не требуется.

"Щелкунчик".

А еще будет «Щелкунчик» для ребят постарше (6+). Этакая «цифровая» версия.

У каждой истории есть продолжение… Отважный Щелкунчик победил Мышиного короля, спас Мари, и, казалось бы, настал момент новогоднего чуда и волшебного превращения деревянной куклы в принца. Но чуда не случилось – Щелкунчик остался в прежнем облике. И только искренняя вера Мари и помощь отважных Хранителей смогут вернуть волшебство в любимую сказку!

Современное прочтение главной рождественской истории XXI века: тот самый «Щелкунчик» с музыкой Чайковского, классической хореографией, и волшебным трепетом на кончиках пальцев. Плюс диджитал-активности, интерактивные инсталляции, электронные браслеты, цифровые мыши, мастер-классы, невероятная дискотека. И новые главы новогодней сказки, в которой каждый ребенок – полноправный герой истории.

Новогоднюю классику в новом прочтении создают профессиональные сценаристы, режиссеры, декораторы и хореографы – лауреаты национальных и международных конкурсов. Программа включает в себя интерактивный спектакль с балетной хореографией, мастер-класс и новогодний сувенир, мини-диско, сладкий подарок, фото от профессионального фотографа.

Программа пройдет в Saburov Hall. С 14 по 30 декабря - спектакли для школьных классов, со 2 по 5 января – для индивидуальных посетителей. Родителям билет не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU