Воронежский скалолаз стал чемпионом России

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-25T18:11:52+03:00

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На чемпионате России определились призеры в многоборье. Среди них два воронежских спортсмена. Причем у Сергея Лужецкого медаль высшей пробы. В течение четырехчасового марафона он был стабильнее всех претендентов на золото. В упражнении «скорость» помешать пятикратному призеру первенств мира из Воронежа победить мог только Руслан Файзуллин (Башкортостан). Судьбу соревнования между ними решила всего одна сотая – 6,43 против 6,44.

Это локальное поражение для Лужецкого было некритично. В боулдеринге представитель Башкортостана не угрожал воронежскому скалолазу. Сергей взял три вершины с шести попыток. Особенно сложно далась последняя трасса. Но лишние попытки не помешали, так как остальные претенденты не решили всех проблем. Ближе всего к воронежцу здесь были Антон Свиридов (Москва) и Григорий Пестов (Свердловская область). Что касается общего протокола финала, то между ними и Лужецким находился Файзуллин, который после первого места в скорости стал восьмым в боулдеринге.

Перед заключительным видом лишить золота Лужецкого мог только провал. Но его не произошло. В трудности Сергей стал вторым с 16 перехватами. Тот же результат показал Пестов. Если в скорости Лужецкого от первого места отделила одна сотая, то тут просто – одна секунда. Именно на это мгновение быстрее был уралец. В итоге Лужецкий занял первое место, Пестов стал вторым, Файззулин третьим.

Сергей Лужецкий на верхней ступеньке пьедестала.Фото: Федерация скалолазания России.

Воронежской спортсменке Евгении Лапшиной завоевать бронзу помогла стабильность. Она была пятой в скорости, третьей в боудлеринге и четвертой в трудности. Золото завоевала Елена Красовская из Челябинской области, второй стала Виктория Мешкова из Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU