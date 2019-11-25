Под Воронежем загорелся крупный торговый центр: эвакуировали 60 человек
Крупный торговый центр «Альянс», расположенный на выезде из Новой Усмани, загорелся 25 ноября примерно в 16:25. Он расположен по адресу: улица Ленина, 78в. Проезжавшие мимо автомобилисты и пешеходы первыми заметили, что здание задымилось. Затем едкий запах начал проникать и внутрь помещений. Посетители поняли, что ТЦ горит.
- Загорелось здание снаружи, внутри был только дым, - делится в соцсетях местная жительница Ксения Золотарева.
- Были пару часов назад. Было тихо. Только сбоку стояла вышка и крепили фасадный материал, - рассказала Евгения Сафонова.
Как выяснилось, действительно загорелся утеплитель на фасаде здания – огонь охватил площадь около 100 кв. м. Из здания эвакуировано 60 человек. Все они вышли сами.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, пожар удалось ликвидировать в 16.40. Пострадавших, к счастью, нет. Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при сварочных работах.
Напомним, не так давно корреспонденты «КП» вместе с экспертом по пожарной безопасности провели рейд по торгово-развлекательным центрам Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU