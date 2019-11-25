2019-11-25T16:43:12+03:00
Общество

В Воронежской области Аллею памяти кавалера ордена Мужества Дениса Налетова

Аллея появилась на родине офицера - в селе Кондрашкино
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронежской области открыли Аллею памяти кавалера ордена Мужества Дениса Налетова. Она появилась на родине офицера - в селе Кондрашкино Каширского района. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону в понедельник, 25 ноября.

Аллея памяти была открыта на торжественном мероприятии установкой гранитного камня с памятной надписью, символизирующего собой прочность и стойкость воинского долга офицера органов безопасности.

Денис Налетов погиб 24 ноября 2016 года во время контртеррористической операции в городе Назрань Республики Ингушетия. Почтить память офицера органов безопасности России пришли его близкие родственники, руководство и сотрудники регионального УФСБ, представители администрации Каширского района, а также учащиеся близлежащих образовательных учреждений и воспитанники спортивных клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже и области открыли горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
В Воронежской области прокуратура нашла нарушения в интернатах для пожилых и инвалидов
В Воронежской области ввели единоразовую выплату в 200 тысяч рублей при рождении второго ребёнка
В Воронеже у Центрального рынка обустроят антикарманы, чтобы вернуть пешеходные переходы
В Воронежской области глав двух поселений оштрафовали за катание на служебном авто в выходные
Житель Воронежской области хранил дома взрывчатые вещества
Депутаты воронежской облдумы увеличили региональный маткапитал до 150 тысяч рублей
Смех сквозь слезы: воронежцы сняли пародийный фильм про ремонт виадука на 9 Января
Воронежский скалолаз стал чемпионом России
Под Воронежем загорелся крупный торговый центр: эвакуировали 60 человек
В Воронеже задержали грабителя с газовым баллончиком
Воронежская гимнастка взяла два золота на международном турнире во Франции
В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за взятку начальнику отделения ГИБДД
В Воронежской области определили самое красивое село
Воронежская облдума приняла пакет социальных и экономических законов
Доходы бюджета Воронежской области увеличились почти на два миллиарда рублей
Владимир Нетёсов вошел в состав президиума Генерального Совета «Единой России»
В Воронежской области мужчина забил до смерти знакомую во время застолья
Три женщины незаконно помогали иностранцам "превращаться" в воронежцев