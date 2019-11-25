В Воронежской области Аллею памяти кавалера ордена Мужества Дениса Налетова
В Воронежской области открыли Аллею памяти кавалера ордена Мужества Дениса Налетова. Она появилась на родине офицера - в селе Кондрашкино Каширского района. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону в понедельник, 25 ноября.
Аллея памяти была открыта на торжественном мероприятии установкой гранитного камня с памятной надписью, символизирующего собой прочность и стойкость воинского долга офицера органов безопасности.
Денис Налетов погиб 24 ноября 2016 года во время контртеррористической операции в городе Назрань Республики Ингушетия. Почтить память офицера органов безопасности России пришли его близкие родственники, руководство и сотрудники регионального УФСБ, представители администрации Каширского района, а также учащиеся близлежащих образовательных учреждений и воспитанники спортивных клубов.
ИСТОЧНИК KP.RU