2019-11-25T16:32:44+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка взяла два золота на международном турнире во Франции

Кроме того, на счету Яны Вороны серебро и бронза
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Яна Ворона (вторая справа) завоевала во Франции четыре медали.Яна Ворона (вторая справа) завоевала во Франции четыре медали.Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России, ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Воронежская гимнастка Яна Ворона выиграла две золотых медали на международном турнире Elite Gym Massilia во Франции. Наша спортсменка стала первой в личном многоборье и в командных соревнованиях, сообщили в группе «Спортивная гимнастика-сборная России» ВКонтакте.

Соревнования проходили в Марселе и завершились в воскресенье, 24 ноября. В заключительный день гимнастки разыгрывали медали в индивидуальных видах программы. Яна Ворона пополнила свою коллекцию еще двумя наградами: она завоевала серебро на брусьях и бронзу на бревне.

Напомним, Яна – воспитанница СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Штукмана. В 2019-м она взяла «золото» в командном многоборье на первенстве мира в Венгрии и на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Азербайджане. На первенстве России она завоевала две «бронзы» – в опорном прыжке и в вольных упражнениях, а на Кубке России стала лучшей в упражнениях на бревне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области Аллею памяти кавалера ордена Мужества Дениса Налетова
В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за взятку начальнику отделения ГИБДД
В Воронежской области определили самое красивое село
Воронежская облдума приняла пакет социальных и экономических законов
Доходы бюджета Воронежской области увеличились почти на два миллиарда рублей
Владимир Нетёсов вошел в состав президиума Генерального Совета «Единой России»
В Воронежской области мужчина забил до смерти знакомую во время застолья
Три женщины незаконно помогали иностранцам "превращаться" в воронежцев
Под Воронежем мужчина похищал туи у односельчан, чтобы продавать
В Воронеже женщина 115 раз ударила ухажера ножом
В воронежском зоопитомнике лама и нутрия стали многодетными мамами
В Воронеже пропал 31-летний мужчина
В Воронежской области прокуратура проконтролирует проверку по факту пожара в Ломовском парке
В Воронеже коммунальщика, обвиняемого в миллионных аферах, оштрафовали за то, что он обматерил судью
В Воронеже мужчина сломал ребра дальнему родственнику из-за алкоголя
Доходы казны Воронежской области выросли почти на два миллиарда рублей
В Воронеже восстановили исторический шпиль на башне дома на Фридриха Энгельса
260 тысяч рублей заработали мошенники на воронежской пенсионерке
По Воронежу разъезжал трактор, утепленный ковром
Воронежские депутаты приняли закон для улучшения демографической ситуации в регионе
10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Воронеже
В Воронежской области провалились под лед и погибли двое мужчин
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
В Воронеже таксист устроил массовую аварию
В Воронежской области будут судить сына, разнесшего могилы родителей
Воронежских водителей пригласили на новогодний авто-квест
Московский проспект Воронежа замер в суровой пробке
В Воронежской области из-под капота "десятки" поднялся огонь