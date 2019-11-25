Воронежская гимнастка взяла два золота на международном турнире во Франции

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-25T16:32:44+03:00

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Воронежская гимнастка Яна Ворона выиграла две золотых медали на международном турнире Elite Gym Massilia во Франции. Наша спортсменка стала первой в личном многоборье и в командных соревнованиях, сообщили в группе «Спортивная гимнастика-сборная России» ВКонтакте.

Соревнования проходили в Марселе и завершились в воскресенье, 24 ноября. В заключительный день гимнастки разыгрывали медали в индивидуальных видах программы. Яна Ворона пополнила свою коллекцию еще двумя наградами: она завоевала серебро на брусьях и бронзу на бревне.

Напомним, Яна – воспитанница СДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Штукмана. В 2019-м она взяла «золото» в командном многоборье на первенстве мира в Венгрии и на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Азербайджане. На первенстве России она завоевала две «бронзы» – в опорном прыжке и в вольных упражнениях, а на Кубке России стала лучшей в упражнениях на бревне.

ИСТОЧНИК KP.RU