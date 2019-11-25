В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за взятку начальнику отделения ГИБДД
Россошанский райсуд вынес приговор водителю, который пытался дать взятку начальнику районного отделения ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 25 ноября.
Выяснилось, что в сентябре мужчина попытался откупиться от ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Водитель предложил начальнику Ольховатского отделения ГИБДД 25 тысяч рублей. Но сотрудник от денег отказался и сообщил об этом в дежурную часть.
Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU