В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за взятку начальнику отделения ГИБДД

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-25T16:22:11+03:00

Житель Ольховатского района хотел откупиться от ответственности за вождение в пьяном виде

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Россошанский райсуд вынес приговор водителю, который пытался дать взятку начальнику районного отделения ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 25 ноября.

Выяснилось, что в сентябре мужчина попытался откупиться от ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Водитель предложил начальнику Ольховатского отделения ГИБДД 25 тысяч рублей. Но сотрудник от денег отказался и сообщил об этом в дежурную часть.

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU