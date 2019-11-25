2019-11-25T15:59:55+03:00
Общество

В Воронежской области определили самое красивое село

Поселку Ясенки Бобровского района перечислят миллион рублей
Артем ИЛЬИН
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Поселок Ясенки с высоты птичьего полета, действительно, смотрится симпатично.Поселок Ясенки с высоты птичьего полета, действительно, смотрится симпатично.Фото: e-active.govvrn.ru
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В областном правительстве подвели итоги конкурса, в котором определяли самое красивое село. В нем участвовали все районы области. Победители муниципальных этапов сразились в региональном отборе. После выездных проверок отобрали семь лучших населенных пунктов для участия в голосовании в интернете

Члены оргкомитета определили, что победителем стал поселок Ясенки Бобровского муниципального района. Призерами стали села Нащекино Аннинского района, Манино Калачеевского района, Ермоловка Лискинского района, поселок 1-го отделения совхоза «Масловский» Новоусманского района, Пески Петропавловского района и Колбино Репьевского района.

Из областной казны бюджет Ясенок получит грант - миллион рублей, а шесть призеров конкурса – по 150 тысяч рублей. Деньги должны будут направить на благоустройство и освещение улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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