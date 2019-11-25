2019-11-25T15:33:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина забил до смерти знакомую во время застолья

Испугавшись ответственности, он сбежал, но его нашли
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Лисках задержали подозреваемого в убийстве 37-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.

Трагедия случилась в ночь с 19 на 20 ноября в доме на улице Зеленая гора. 44-летний местный житель выпивал в компании своей знакомой. Но между ними возник конфликт. И Мужчина забил женщину до смерти. А затем испугался уголовной ответственности и сбежал. Вскоре его задержали правоохранители.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стали множественные разрывы печени, осложнившиеся обильной кровопотерей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, в том числе очевидцы преступления, выполнены иные следственные и процессуальные действия. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения. Совместно с полицейскими выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области Аллею памяти кавалера ордена Мужества Дениса Налетова
Воронежская гимнастка взяла два золота на международном турнире во Франции
В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за взятку начальнику отделения ГИБДД
В Воронежской области определили самое красивое село
Воронежская облдума приняла пакет социальных и экономических законов
Доходы бюджета Воронежской области увеличились почти на два миллиарда рублей
Владимир Нетёсов вошел в состав президиума Генерального Совета «Единой России»
Три женщины незаконно помогали иностранцам "превращаться" в воронежцев
Под Воронежем мужчина похищал туи у односельчан, чтобы продавать
В Воронеже женщина 115 раз ударила ухажера ножом
В воронежском зоопитомнике лама и нутрия стали многодетными мамами
В Воронеже пропал 31-летний мужчина
В Воронежской области прокуратура проконтролирует проверку по факту пожара в Ломовском парке
В Воронеже коммунальщика, обвиняемого в миллионных аферах, оштрафовали за то, что он обматерил судью
В Воронеже мужчина сломал ребра дальнему родственнику из-за алкоголя
Доходы казны Воронежской области выросли почти на два миллиарда рублей
В Воронеже восстановили исторический шпиль на башне дома на Фридриха Энгельса
260 тысяч рублей заработали мошенники на воронежской пенсионерке
По Воронежу разъезжал трактор, утепленный ковром
Воронежские депутаты приняли закон для улучшения демографической ситуации в регионе
10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Воронеже
В Воронежской области провалились под лед и погибли двое мужчин
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»
В Воронеже таксист устроил массовую аварию
В Воронежской области будут судить сына, разнесшего могилы родителей
Воронежских водителей пригласили на новогодний авто-квест
Московский проспект Воронежа замер в суровой пробке
В Воронежской области из-под капота "десятки" поднялся огонь