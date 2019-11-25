В Воронежской области мужчина забил до смерти знакомую во время застолья

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-25T15:33:42+03:00

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В Лисках задержали подозреваемого в убийстве 37-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.

Трагедия случилась в ночь с 19 на 20 ноября в доме на улице Зеленая гора. 44-летний местный житель выпивал в компании своей знакомой. Но между ними возник конфликт. И Мужчина забил женщину до смерти. А затем испугался уголовной ответственности и сбежал. Вскоре его задержали правоохранители.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стали множественные разрывы печени, осложнившиеся обильной кровопотерей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, в том числе очевидцы преступления, выполнены иные следственные и процессуальные действия. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения. Совместно с полицейскими выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU