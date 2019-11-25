2019-11-25T14:12:53+03:00
Происшествия

В Воронеже пропал 31-летний мужчина

О местонахождении Андрея Нагайцева ничего неизвестно с 22 ноября
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 31-летнего Андрея Нагайцева. Мужчина исчез 22 ноября. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост пропавшего - 170 сантиметров. У него плотное телосложение, русые волосы и серые глаза. В день исчезновения мужчина был в серой куртке с бежевыми полосами на рукавах, темно-серых брюках и черных ботинках.

Волонтеры также сообщают, что Андрей Нагайцев нуждается в медицинской помощи и может находиться в поселке Придонской. Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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