В Воронеже мужчина сломал ребра дальнему родственнику из-за алкоголя

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-25T13:10:53+03:00

Теперь горожанину грозит до восьми лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 30-летний местный житель сломал ребра своему дальнему родственнику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 25 ноября.

В полицию обратились медики. Они рассказали, что в больницу доставили 59-летнего мужчину с переломом ребер справа. Также врачи диагностировали у него воздух в плевральной полости.

Правоохранители пообщались с пострадавшим. Он пояснил, что был в гостях у родственника в доме на улице Пешестрелецкой. Они вместе выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились и хозяин избил его. После этого мужчина сбежал.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 30-летний местный житель. Его задержали. В отделе полиции он признал вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь воронежцу грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU