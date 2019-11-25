2019-11-25T12:16:46+03:00
Происшествия

260 тысяч рублей заработали мошенники на воронежской пенсионерке

Использовали распространенную схему, о которой лучше предупредить своих родных
Виктор ПАВЛОВ
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70-летнюю женщину из Воронежа разбудил ночной звонок. Незнакомый голос из трубки говорил, что дочь пенсионерки попала в ДТП. Бабушку никто не предупреждал о том, что это - известный, почти классический вид телефонного мошенничества.

Дочке якобы требовалось на лечение 260 тысяч рублей. Пенсионерка нашла такси, доехала до банкомата, начала переводить деньги... Когда дело было сделано, она наконец связалась с дочерью. Само собой, с той все было в порядке.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что ищут мошенника. Полицейские напоминают, что всю информацию от незнакомцев нужно тщательно перепроверять. В вышеописанном случае женщине достаточно было позвонить дочери, прежде чем бежать к банкомату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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