10-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-25T11:15:48+03:00

Также в больницу попали еще два пассажира 25 и 27 лет

Изменить размер текста: A A

Авария произошла на улице Ворошилова примерно в 19.40 часов 24 ноября. По предварительным данным, 25-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал со стороны улицы 20 лет Октября в направлении Космонавтов и врезался в движущийся попутно «Фольксваген Гольф». Второй иномаркой управляла 36-летняя местная жительница.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате аварии пострадали 25- и 27-летние пассажиры «Фольксваген Поло», а также 10-летняя девочка во второй иномарке. Всех доставили в больницу.

Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП, специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU