2019-11-25T10:49:45+03:00
Общество

В Воронежской области будут судить сына, разнесшего могилы родителей

Ему грозит до трех месяцев ареста
Юрий КОЗЛОВ
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Вандалу, осквернившему могилы родителей, грозят исправительные работы либо арест на три месяца.Вандалу, осквернившему могилы родителей, грозят исправительные работы либо арест на три месяца.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В мировой суд направили уголовное дело 34-летнего мужчины. Его обвиняют по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Уничтожение надмогильных сооружений».

По данным следствия, в апреле 2019 года мужчина весь день выпивал. Ни с того, ни с сего вспомнил, как его обижали уже покойные родители. Пришел на кладбище, ударом ноги свалил на землю памятник отца – монумент раскололся, а потом сломал крест на могиле матери.

- Мужчина признал свою вину. По результатам медицинской экспертизы его признали вменяемым. Вандалу грозят исправительные работы (до одного года) либо арест на срок до трех месяцев, - рассказали в прокуратуре Бобровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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