2019-11-25T09:04:14+03:00
Авто

Московский проспект Воронежа замер в суровой пробке

Поток стоит от улицы Хользунова до "Заставы"
Виктор ПАВЛОВ
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"Яндекс.Карты"."Яндекс.Карты".
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Недобрым оказалось утро для тех автомобилистов, кто выбрал Московский проспект для поездки в центр. По состоянию на 9.00 улица стоит на всем протяжении от Памятника Славы до Заставы. Общий уровень заторов - 7 баллов.

Как показывает сервис "Яндекс.Пробки", наиболее тяжелая ситуация - рядом с крупными перекрестками. Это пересечения с улицей 45-й Стрелковой дивизии, а также проспектом Труда. Там скорость движения не превышает 3-5 км/ч.

Попытка добраться в центр через Шишкова и 45-й Стрелковой дивизии может обернуться еще большей потерей времени. Первая из указанных улиц намертво стоит от Олимпийского бульвара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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