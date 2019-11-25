Воронежской детворе раскроют "Тайны шоколадной фабрики"

СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-25T08:01:47+03:00

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Афишу детских новогодних мероприятий пополнила "Тайна шоколадной фабрики". Программа включает в себя зрелищное шоу с элементами мюзикла, бумажное шоу, интерактивные игры, шоу мега-шаров, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие угощения.

В Новый год шоколадная фабрика работает на всех парах: самоотверженные умпа-лумпы варят помадку, толкут орехи и растапливают ароматный шоколад. Искусственный интеллект Shoko Power 2020 следит за работой сложного оборудования, а самый эксцентричный и энергичный кондитер в мире Вилли Вонка создает новые волшебные рецепты новогодних сладостей. Нужно успеть подготовить вкусные подарки для Деда Мороза, который вот-вот переступит порог шоколадной фабрики, чтобы заполнить свой мешок конфетами. Но вот несчастье – на фабрике встал конвейер, и производство новогодних сладостей остановилось. Весь мир может остаться без конфет, и новогодний праздник под угрозой! Сказочному кондитеру нужна помощь отважных, остроумных и веселых ребят.

Детей ждет вечная история о новогодних сладостях. Какой он - мир безлимитных конфет? И мир, где сахара нет вообще? И самый главный вопрос: точно ли сласти - самый главный подарок на Новый год? Ребята найдут ответы на эти вопросы в невероятных 3D декорациях и вместе одержат победу над виртуальным злодеем!

Программа пройдет на площадке «1900» (арт-пространство «Винзавода»), ул. Кольцовская, 24д. С 14 по 30 декабря представления для школьных классов, 2-5 января – индивидуально. Родителям билет не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU