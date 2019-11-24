2019-11-24T18:09:12+03:00
Происшествия

В Воронеже в сгоревшей времянке погибла пенсионерка

Пожар вспыхнул в Советском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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В 7.37 в воскресенье, 24 ноября, на пульт дежурного службы спасения поступило сообщение о пожаре на улице П.Праслова в Советском районе Воронежа. В пристроенной к дому времянке площадью 20 квадратных метров загорелись вещи на площади в пять «квадратов».

В ликвидации пожара приняли участие два отделения в составе шести человек и двух единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать только в начале десятого утра.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, на пожаре пострадала пенсионерка. Спасти ее, к сожалению, не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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