Под Воронежем неизвестные срубили шесть дубов
Факт обнаружила прокуратура
фото с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Хохольском районе Воронежской области в ходе прокурорской проверки не досчитались шести живых дубов, росших на территории лесного массива «Красненький». Неизвестные лесорубы уничтожили 6,3 кубометра ценной древесины.
Материалы прокурорской проверки направили в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная рубка лесных насаждений». После этого правоохранители приступят к поискам злоумышленников.
Напомним, в зависимости от причиненного ущерба, браконьерам может грозить как крупный штраф, так и уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU