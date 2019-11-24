2019-11-24T15:19:14+03:00
Происшествия

Под Воронежем неизвестные срубили шесть дубов

Факт обнаружила прокуратура
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Хохольском районе Воронежской области в ходе прокурорской проверки не досчитались шести живых дубов, росших на территории лесного массива «Красненький». Неизвестные лесорубы уничтожили 6,3 кубометра ценной древесины.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная рубка лесных насаждений». После этого правоохранители приступят к поискам злоумышленников.

Напомним, в зависимости от причиненного ущерба, браконьерам может грозить как крупный штраф, так и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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