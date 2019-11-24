2019-11-24T09:16:41+03:00
Общество

Воронежское сельхозпредприятие оштрафовали за повреждение деревьев в лесополосе

Растения снес трактор во время обработки поля
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областямфото управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям
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Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям на 2000 рублей оштрафовало ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» за повреждение защитных лесных насаждений. Еще в сентябре во время проверки в Новоусманском районе инспектор обнаружил рядом с земельным участком пять поврежденных деревьев в лесополосе- их снес трактор во время обработки поля.

- Создание и уход за полезащитными лесными полосами – одно из обязательных звеньев в комплексе борьбы с эрозией почвы равнинных территорий, - рассказали в управлении Россельхознадзора.

По итогам проверки на должностное лицо предприятия составили протокол и выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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