2019-11-23T18:49:33+03:00
Общество

Профессор ВГУ обнаружил неизвестных насекомых в янтаре возрастом 100 млн лет

Ранее эти виды не были известны науке
Олег ИВАНОВ
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Профессор Воронежского государственного университета (ВГУ) Виктор Голуб обнаружил их в янтаре возрастом 100 млн лет три ранее неизвестных науке вида насекомых. Ранее эти виды не были известны науке, и, пока официального названия нет. Об этом 23 ноября сообщил ТАСС.

Бирманский янтарь ученый получил из Австрийского национального музея от профессора Эрнста Хайса. Год назад коллега передал Виктору Голубу 10 экземпляров, в которых с помощью стереоскопического бинокулярного микроскопа с 150-кратным увеличением тот и обнаружил новые виды клопов-кружевниц и 10 насекомых, уже известных науке.

Виктор Голуб занимается палеоэнтомологией с 1971 года. Он открыл для науки два семейства, один род и 66 новых видов ископаемых клопов-кружевниц. Материал для изучения в янтаре ему присылают, как единственному в стране специалисту по клопам-кружевницам. Еще по одному специалисту по этим насекомым есть во Франции, Австрии, Испании, Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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