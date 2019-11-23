В Воронеже водитель автомобиля каршеринга влетел в дерево и перевернулся на бок

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-23T17:23:24+03:00

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На пересечении улиц Тимирязева и Ломоносова ночью 23 ноября молодой водитель протаранил дерево на автомобиле «Рено». По сообщениям очевидцев, 30-летний мужчина, находившийся за рулем, остался жив. В городской Госавтоинспекции «КП-Воронеж» также сообщили, что по предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Автомобилю досталось гораздо сильнее. Видимо, водитель наскочил на бордюр, после чего иномарка и начала заваливаться на бок, но в итоге угодила в дерево, да так и застряла.

«Рено», судя по нанесенным на автомобиль надписям, принадлежит создателям воронежского каршеринга. То есть, этот автомобиль мужчина взял напрокат. Теперь горожане задумались, придется ли горе-водителю возмещать ущерб и соблюдал ли он все правила вождения.

Сервис краткосрочной аренды автомобилей заработал в тестовом режиме в нашем городе только минувшей весной. Компания планировал, что со временем парк расширится до 150 машин. Интересно, что подобная возможность существует и в других городах. Но, например, в Москве компаниям пришлось столкнуться с тем, что их клиенты зачастую попадают в аварии, бросают автомобили в неприглядном виде или вовсе пытаются что-то украсть из них. Будем надеяться, что в нашем городе знакомство с сервисом будет проходить в более культурной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU