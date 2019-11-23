В Воронежской области автомобилист сбил пешехода и сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-23T16:17:24+03:00

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Ночью в Павловске неустановленный автомобилист сбил мужчину неподалеку от местной АЗС. Как уточнили «КП-Воронеж» в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось 23 ноября примерно в 4.20 у дома №4 по лице Строителей.

От полученных травм пешеход, которому на вид 30-40 лет, скончался на месте аварии. Его личность выясняется. Водитель же сбежал - сейчас его разыскивают полицейские. Если вы стали очевидцем данной аварии или у вас есть какие-либо сведения о произошедшем, позвоните по телефонам 269-261-02 или 102.

В региональной Госавтоинспекции также обратились к воронежцам с просьбой: если вы видите людей, одиноко идущих по обочине или краю дороги, не только будьте внимательны сами, но и сообщите об этом человеке в службу «112», чтобы его могли вовремя спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU