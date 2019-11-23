Пытавшегося купить «Volvo» воронежца мошенники обманули на несколько сот тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-23T14:49:26+03:00

Доверчивый горожанин внес предоплату, но остался и без денег, и без машины

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В дежурную часть полиции на днях обратился 50-летний житель Ольховатского района. Он нашел на одном из сайтов объявление о продаже машины «Volvo» стоимостью 700 тысяч рублей. Обрадованный мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру и узнал, что продавец находится в другом районе области, однако готов доставить автомобиль. единственный нюанс -требовалась предоплата.

В итоге покупатель перевел 210 тысяч рублей. Вот только после этого телефон продавца стал недоступен. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий. Полицейские убедительно просят жителей региона проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU