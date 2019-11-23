На воронежской трассе фура сбила шедшего вдоль дороги человека

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-23T10:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

22 ноября примерно в 15.00 не справился с управлением 42-летний водитель автомобиля «SCANIA» и наехал на 30-летнего пешехода, идущего вдоль проезжей части. Ужасное ДТП случилось на 11 км автодороги Острогожск – село Лесное Уколово.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 137 ДТП, из них в областном центре – 107, на федеральных трассах – 6,в районах области – 24. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU