Руководитель правового управления правительства Воронежской области покидает свой пост

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-23T09:48:35+03:00

Пока не известно, кто займет его должность

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Руководитель правового управления правительства Воронежской области Валерий Карташов 22 ноября покидает должность. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на облправительство, предполагая, что чиновник хочет перейти на «более спокойную» должность.

Кто займет вакантную должность пока не известно. Исполнять обязанности руководителя временно будет начальник отдела законопроектных работ управления Татьяна Галкина.

Валерий Карташов с 2005 года и по 31 декабря 2008 года - полномочный представитель губернатора в областной Думе - руководитель правового управления администрации области. С 1 января 2009 года - руководитель правового управления регионального правительства, член правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU