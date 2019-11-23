2019-11-23T09:48:35+03:00
Общество

Руководитель правового управления правительства Воронежской области покидает свой пост

Пока не известно, кто займет его должность
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководитель правового управления правительства Воронежской области Валерий Карташов 22 ноября покидает должность. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на облправительство, предполагая, что чиновник хочет перейти на «более спокойную» должность.

Кто займет вакантную должность пока не известно. Исполнять обязанности руководителя временно будет начальник отдела законопроектных работ управления Татьяна Галкина.

Валерий Карташов с 2005 года и по 31 декабря 2008 года - полномочный представитель губернатора в областной Думе - руководитель правового управления администрации области. С 1 января 2009 года - руководитель правового управления регионального правительства, член правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью случился ужасный пожар в Ломовском природном парке Воронежской области
Пытавшегося купить «Volvo» воронежца мошенники обманули на несколько сот тысяч рублей
Руководитель управления жилищных отношений ответил на вопросы воронежцев о расселении аварийного жилья
В Воронеже впервые прошел фестиваль по производственной гимнастике
В Воронеже с 1 декабря отменяют автобусы, идущие до аэропорта
В Воронеже женщина украла чужую сумку из павильона в торговом центре
Воронежский «Буран» на выезде разгромил «Ростов»
На воронежской трассе фура сбила шедшего вдоль дороги человека
Воронежцы рассказали, тратят ли они больше времени на дорогу после перекрытия моста на 9 Января
Житель Воронежской области забыл смартфон у друзей и лишился накоплений
Оскар Кучера похвалил воронежскую няню
Воронежский губернатор намерен поднять зарплаты на двукратный уровень инфляции
Воронежцы смогут снова постоять в гранд-очередях за медсправками летом следующего года
Воронежцев предупредили о смертельно опасном карнизе
Владимир Нетёсов: «Наша задача – создать условия для максимального развития способностей каждого ребенка в Воронежской области»
В Воронеже пройдут ночные проверки ГИБДД
9 баллов: воронежцы проводят вечер пятницы в колоссальных пробках
В Воронеже женщине стало плохо в очереди за водительской медсправкой