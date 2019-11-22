2019-11-22T20:03:00+03:00
Звезды

Оскар Кучера похвалил воронежскую няню

Артист приезжал на гастроли и теплым словом вспомнил нашу землячку
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Оскар Кучера в Воронеже.Оскар Кучера в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 ноября в Воронеж на гастроли с антрепризной комедией "Лжец по найму" приезжал Оскар Кучера. Артист и телеведущий, у которого в сегодняшнем браке четверо детей, последний малыш родился этим летом, рассказал, что они с женой сами занимаются со своими чадами.

- Нянь у нас нет года четыре точно. У нас было много негативного опыта с нянями. Одна со старшим сыном, когда он был маленький, поскользнулась на каблуках и ударила его об стенку. У него был порван нос, зашивали. Потом на камерах увидели. Поэтому я вообще не могу представить, что маленького Марка отдам посторонней женщине. Его даже когда мама берет или дети, я начинаю переживать. Во-первых, мы очень требовательные, во-вторых, мы трясемся над детьми в хорошем смысле. Мы не кидаем на нянь, занимаемся ими сами. У нас, кстати, была одна потрясающая няня - она из Воронежа! Когда я в прошлый раз приезжал на гастроли, она приходила на спектакль. Ее зовут Таня, она растила Даньку. Потрясающая, мы ее так любили! Огромный ей привет!

О том, на что никогда не пойдет Оскар Кучера в шоу "Звезды сошлись", а также его советы, как гармонично жить в браке, читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Оскар Кучера в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Оскар Кучера в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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