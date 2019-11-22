В Воронеже пройдут ночные проверки ГИБДД

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-22T18:24:59+03:00

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"Сплошные" проверки ГИБДД пройдут в Воронеже ближайшей ночью. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. Мероприятия начнутся в 22.00 сегодня, 22 ноября и закончатся в 2 часа ночи 23 ноября.

Как обещают гаишники, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. Но и те, кто допускает менее грубые нарушения, тоже не уйдут от ответственности.

- Если вы стали свидетелем нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79 (круглосуточно), - подчеркивают в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU