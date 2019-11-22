9 баллов: воронежцы проводят вечер пятницы в колоссальных пробках

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-22T19:56:12+03:00

Хуже всего ситуация на Московском проспекте и Плехановской

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Суровые пробки сковали Воронеж пятничным вечером. "Яндекс" оценивает заторы на 9 баллов из 10. Виной всему как череда ДТП, так и общая транспортная напряженность из-за перекрытого виадука на 9 Января.

По состоянию на 18.00, хуже всего дела на Московском проспекте. Он полностью стоит по направлению в центр от Хользунова до проспекта Труда. В обратную сторону движение относительно свободно.

Но это для тех, кто уже преодолел Плехановскую. Та стоит по направлению к Северному от Никитинской до Заставы. В направлении Плехановской замерла Донбасская.

На левом берегу ситуация не легче. Брусилова стоит от Ленинского проспекта по направлению к кольцу, Остужева - от магазина "Метро" до кругового перекрестка.

Всем, кто сейчас в пробках - терпения и удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU