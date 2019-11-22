Житель Воронежской области забыл смартфон у друзей и лишился накоплений
Житель Калачеевского района сходил на вечеринку, а вернулся оттуда с пустой банковской картой. О происшествии рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Мужчина отправился в гости, где гремело ночное застолье. После того, как хорошенько выпил, побрел домой. Вот только смартфон оставил в гостях.
На следующее утро он вернулся в дом знакомых, и 28-летняя приятельница хозяина вернула телефон. Через некоторое время мужчина проверил свой онлайн-счет и понял, что с него исчезло 8 тысяч рублей.
Девушку задержали. Она призналась, что перевела деньги на свой счет. За кражу ей грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU