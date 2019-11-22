В Воронежской области перевернулся «Рено Логан» с двумя женщинами

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-22T17:19:05+03:00

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По пути на службу старший следователь ОМВД России по Каширскому району, майор юстиции Максим Бобров увидел ДТП. Между поселком Колодезный и селом Левая Россошь перевернулся на крышу автомобиль «Рено Логан». Машина улетела в кювет. Мужчина остановился, чтобы оказать помощь.

- Страж порядка незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела полиции о случившемся и попросил вызвать скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции. С водителем еще одного автомобиля, он помог выбраться из поврежденной машины двум женщинам. За рулем была 28-летняя местная жительница, а в качестве пассажира ее 49-летняя мать. Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU