В Воронеже предпринимательницу осудили за незаконную торговлю

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-22T16:34:31+03:00

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Мировой суд Ленинского района рассмотрел дело воронежской предпринимательницы, которая неоднократно попадалась на незаконной уличной торговле плодоовощной продукцией.

В очередной раз нарушительница попалась сотрудникам управы и полицейским на улице Куколкина.

- Женщина неоднократно нарушала закон и при этом не торопилась оплачивать назначенные ей административной комиссией штрафы, - рассказали в управе Ленинского района. – И при этом продолжала торговать в неустановленных местах.

За неоплату ранее назначенных штрафов женщине суд назначил административный штраф в двукратном размере. А в случае дальнейшего отказа гражданки встать на путь исправления, ей грозит направление на принудительные работы на срок до 50 часов или административный арест до 15 суток.

Кстати, с начала 2019 года сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства управы провели более 300 рейдов, в ходе которых составили 275 протоколов об административных правонарушениях за незаконную торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU