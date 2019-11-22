2019-11-22T16:34:31+03:00
Общество

В Воронеже предпринимательницу осудили за незаконную торговлю

Злостной нарушительнице выписали штраф в двойном размере
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

Мировой суд Ленинского района рассмотрел дело воронежской предпринимательницы, которая неоднократно попадалась на незаконной уличной торговле плодоовощной продукцией.

В очередной раз нарушительница попалась сотрудникам управы и полицейским на улице Куколкина.

- Женщина неоднократно нарушала закон и при этом не торопилась оплачивать назначенные ей административной комиссией штрафы, - рассказали в управе Ленинского района. – И при этом продолжала торговать в неустановленных местах.

За неоплату ранее назначенных штрафов женщине суд назначил административный штраф в двукратном размере. А в случае дальнейшего отказа гражданки встать на путь исправления, ей грозит направление на принудительные работы на срок до 50 часов или административный арест до 15 суток.

Кстати, с начала 2019 года сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства управы провели более 300 рейдов, в ходе которых составили 275 протоколов об административных правонарушениях за незаконную торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Воронежской области забыл смартфон у друзей и лишился накоплений
Оскар Кучера похвалил воронежскую няню
Воронежский губернатор намерен поднять зарплаты на двукратный уровень инфляции
Воронежцы смогут снова постоять в гранд-очередях за медсправками летом следующего года
Воронежцев предупредили о смертельно опасном карнизе
Владимир Нетёсов: «Наша задача – создать условия для максимального развития способностей каждого ребенка в Воронежской области»
В Воронеже пройдут ночные проверки ГИБДД
9 баллов: воронежцы проводят вечер пятницы в колоссальных пробках
В Воронеже женщине стало плохо в очереди за водительской медсправкой
В Воронежской области перевернулся «Рено Логан» с двумя женщинами
Депутаты Воронежской областной Думы обсудили реализацию мероприятий по сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология»
Воронежская квартира Юрия Хоя не станет музеем
Спасатели напомнили воронежцам, что выход на лед - не лучшая идея
Жителей Воронежской области будут судить за плевки в сотрудников полиции
Житель Воронежской области застрелил соседскую собаку
В Воронежской области женщина попыталась обмануть соцзащиту
В Воронеже БМВ чуть не сбила женщину с двумя детьми
В Воронеже пенсионерка лишилась 150 тысяч из-за банальной уловки мошенников
В Воронежской области из окна больницы выпал 72-летний инвалид
На воронежском хуторе у мужчины нашли больше килограмма марихуаны
Воронежскому музею передали изъятые у контрабандистов старинные книги
В Воронежской области водитель попался за пьяном вождении из-за кривой езды
В Воронеже прошел слет юнармейцев
В Воронежской области мужчина до смерти забил деревянным брусом знакомого
Воронежца сняли с авиарейса Владикавказ - Москва из-за курения на борту
Очередь в Воронежский областной наркодиспансер перешла под крышу
Ограбление по-воронежски: мужчину вывезли в безлюдное место, забрали деньги и ключи от дома
В воронежской школе ребенок разбил голову: мальчика увезли в больницу на скорой