В Воронеже предпринимательницу осудили за незаконную торговлю
Мировой суд Ленинского района рассмотрел дело воронежской предпринимательницы, которая неоднократно попадалась на незаконной уличной торговле плодоовощной продукцией.
В очередной раз нарушительница попалась сотрудникам управы и полицейским на улице Куколкина.
- Женщина неоднократно нарушала закон и при этом не торопилась оплачивать назначенные ей административной комиссией штрафы, - рассказали в управе Ленинского района. – И при этом продолжала торговать в неустановленных местах.
За неоплату ранее назначенных штрафов женщине суд назначил административный штраф в двукратном размере. А в случае дальнейшего отказа гражданки встать на путь исправления, ей грозит направление на принудительные работы на срок до 50 часов или административный арест до 15 суток.
Кстати, с начала 2019 года сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства управы провели более 300 рейдов, в ходе которых составили 275 протоколов об административных правонарушениях за незаконную торговлю.
ИСТОЧНИК KP.RU