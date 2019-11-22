Спасатели напомнили воронежцам, что выход на лед - не лучшая идея
В ближайшие выходные ожидаются морозы. По этому случаю в ГУ МЧС по Воронежской области предупредили любителей зимней рыбалки, чтобы те не спешили испытывать лед на прочность.
- Безопасная толщина для одного человека - не менее 7 см. Сейчас в регионе нет ни одного водоема, где такой лед уже нарос, - рассказали спасатели. - Выход на лед сейчас - безусловный риск для жизни. Это как рулетка - может повезти, может нет.
В МЧС отмечают, что причиной ЧП на водоемах часто становится безответственное поведение в состоянии алкогольного опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU