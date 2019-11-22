2019-11-22T15:51:46+03:00
Происшествия

Жителей Воронежской области будут судить за плевки в сотрудников полиции

Пьяные борисоглебцы отказались вести себя тихо
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Борисоглебский райсуд поступило дело на двух местных жителей, которых обвиняют в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось. что 20 июня в полицию поступило сообщение о том, что рядом с магазином «Валерия» на улице Московской расположились двое пьяных мужчин. Они распивали спиртное и шумели. Правоохранители сделали дебоширам замечание, но те его проигнорировали и начали оскорблять сотрудников нецензурной бранью, а затем и вовсе заплевали их.

Хулиганов доставили в отдел полиции. На них возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Теперь им грозит до года лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже предпринимательницу осудили за незаконную торговлю
Спасатели напомнили воронежцам, что выход на лед - не лучшая идея
Житель Воронежской области застрелил соседскую собаку
В Воронежской области женщина попыталась обмануть соцзащиту
В Воронеже БМВ чуть не сбила женщину с двумя детьми
В Воронеже пенсионерка лишилась 150 тысяч из-за банальной уловки мошенников
В Воронежской области из окна больницы выпал 72-летний инвалид
На воронежском хуторе у мужчины нашли больше килограмма марихуаны
Воронежскому музею передали изъятые у контрабандистов старинные книги
В Воронежской области водитель попался за пьяном вождении из-за кривой езды
В Воронеже прошел слет юнармейцев
В Воронежской области мужчина до смерти забил деревянным брусом знакомого
Воронежца сняли с авиарейса Владикавказ - Москва из-за курения на борту
Очередь в Воронежский областной наркодиспансер перешла под крышу
Ограбление по-воронежски: мужчину вывезли в безлюдное место, забрали деньги и ключи от дома
В воронежской школе ребенок разбил голову: мальчика увезли в больницу на скорой