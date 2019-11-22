Жителей Воронежской области будут судить за плевки в сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-22T15:51:46+03:00

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В Борисоглебский райсуд поступило дело на двух местных жителей, которых обвиняют в оскорблении сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось. что 20 июня в полицию поступило сообщение о том, что рядом с магазином «Валерия» на улице Московской расположились двое пьяных мужчин. Они распивали спиртное и шумели. Правоохранители сделали дебоширам замечание, но те его проигнорировали и начали оскорблять сотрудников нецензурной бранью, а затем и вовсе заплевали их.

Хулиганов доставили в отдел полиции. На них возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Теперь им грозит до года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU