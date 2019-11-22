2019-11-22T15:27:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина попыталась обмануть соцзащиту

Жительницу Каменского района выдали поддельные документы
Юлия ДИДЕНКО
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В Каменском районе возбудили уголовное дело на 46-летнюю местную жительницу. Женщина попыталась обмануть соцзащиту, но у нее не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 22 ноября.

Выяснилось, что женщина заключила контракт с департаментом социальной защиты в августе. Ей выплатили 50 тысяч рублей для того, чтобы она могла преодолеть тяжелую жизненную ситуацию с помощью развития личного подсобного хозяйства. На эти деньги местная жительница должна была купить молодняк домашней птицы, корм для нее, а также на строительные материалы.

Но женщина решила потратить деньги иначе. А для того, чтобы скрыть это, предоставила в УСЗН Каменского района поддельные документы.

Все раскрылось во время прокурорской проверки. Ее материалы передали в полицию. Правоохранители возбудили на местную жительницу уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений). Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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