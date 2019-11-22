2019-11-22T14:58:50+03:00
Происшествия

В Воронеже БМВ чуть не сбила женщину с двумя детьми

Они переходили дорогу в неположенном месте [видео]
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронеже БМВ чуть не сбила женщину с двумя детьми.Татьяна МИСТЮКОВА

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Сегодня днем у автовокзала чудом не случилась трагедия. На видео видно, как женщина с двумя маленькими детьми переходит дорогу в неположенном месте. Они идут к остановке общественного транспорта, пересекая самую оживленную магистраль города – Московский проспект.

Левый ряд машин пропускает пешеходов, средний останавливается. Женщина решает, что можно идти и быстрым шагом ведет детей. Но их не мог видеть водитель белой БМВ, который двигался в потоке в крайнем правом ряду. В итоге в каких-то сантиметрах машина смогла перед ними притормозить. От шока мужчина даже не сразу сдвинулся с места, а молодая женщина уже начал высматривать нужную ей маршрутку.

А что ей стоило перейти дорогу в разрешенном месте, и не подвергать опасности ни себя, ни детей и не подводить водителя «под монастырь»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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