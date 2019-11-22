2019-11-22T13:50:25+03:00
Происшествия

На воронежском хуторе у мужчины нашли больше килограмма марихуаны

Коноплю местный житель нашел в поле, а затем из нее сам сделал наркотик
Юлия ДИДЕНКО
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В Ольховатском районе на хуторе Постоялом у местного жителя нашли больше килограмма марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 ноября.

Сотрудники полиции получили информацию о том. что 43-летний мужчина может хранить у себя наркотик. После этого в его доме они провели обыск и нашли пакет с растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана. весом 1197,03 граммов. Местный житель пояснил, что наркотик сделал сам. Он сорвал дикорастущую коноплю недалеко от хутора в поле.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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