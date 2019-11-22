2019-11-22T12:22:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина до смерти забил деревянным брусом знакомого

Товарищи вместе выпивали, а затем поссорились
Юлия ДИДЕНКО
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В Аннинском районе в суд передали дело на 51-летнего местного жителя, который убил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 22 ноября.

Инцидент произошел 31 июля вечером в Анне. В доме по улице Набережной встретились два знакомых. Они вместе выпивали, а затем поссорились. Тогда 51-летний мужчина схватил деревянный брус и дважды ударил своего 48-летнего гостя по голове. С травмами его госпитализировали. Но в больнице он скончался.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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