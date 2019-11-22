2019-11-22T11:34:25+03:00
Происшествия

Ограбление по-воронежски: мужчину вывезли в безлюдное место, забрали деньги и ключи от дома

Разбогатеть нападавшим не удалось, у местного жителя нашли только пять тысяч и документы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже 30-летний местный житель стал жертвой наглого ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 22 ноября.

Житель Новоусманского района познакомился в Сети с молодым человеком. После недолгой переписки они договорились о встрече. Но в назначенное место новый друг пришел не один, а с двумя товарищами. Они ударили горожанина по голове и затолкали в машину. Затем мужчину привезли в безлюдное место в районе набережной Авиастроителей. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали у него деньги. Получив две тысячи рублей, банда не остановилась. Нападавшие забрали у мужчины ключи от дома, посадили его в автомобиль и отправились по месту его проживания. Из квартиры злоумышленники похитили деньги и документы. Общий ущерб составил больше пяти тысяч рублей. А потерпевший обратился в полицию.

Выяснилось, что нападавшие родом из Липецкой области в возрасте от 20 до 31 года. Причем двое из них были ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и мошенничество. Их задержали в арендованной в Воронеже квартире. На допросе 31-летний житель отказался от показаний, остальные вину свою признали.

В настоящее время на них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь банде грозит до 10 лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В воронежской школе ребенок разбил голову: мальчика увезли в больницу на скорой
В Воронеже за неделю три человека отравились угарным газом
Воронежская «Комсомолка» дарит подарки студентам ВГУ
В Воронежской области бывший полицейский получил пять лет колонии за смерть трех мужчин в ДТП
В Воронежской области «Дэу-Нексия» влетела в остановившийся из-за поломки «Вольво»
Директор воронежской фирмы попал под уголовное дело за невыплату кредита
В Воронеже после фотографии в Сети оштрафовали водителя УАЗа
Воронежский драмтеатр готовит к Новому году сказку про Полинку-мандаринку
В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин
В Воронежской области сын после убийства матери покончил с собой
В воронежской школе учитель физкультуры в наказание запер детей в раздевалке
Воронежец подбил 10 знакомых женщин на подпольные игры
За три месяца в Воронеже изъяли более 300 литров незаконного алкоголя
Под Воронежем парень 16 раз ударил себя сковородкой по голове, чтобы не ходить в армию
Район под Воронежем временно остался без прокурора
В Воронежской области открыли новый мост
Внедорожные качества в ДНК бренда Mitsubishi
В Воронеже эвакуировали ТЦ «Центр Галереи Чижова»
К Новому году театр оперы и балета покажет воронежцам сказку "Людвиг и Тутта"
Воронежцу, лишившемуся на заводе ноги, установили «умный» протез за 2,5 млн рублей
Поймали воронежца, который 16 лет назад застрелил ровесника