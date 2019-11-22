Ограбление по-воронежски: мужчину вывезли в безлюдное место, забрали деньги и ключи от дома

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-22T11:34:25+03:00

Разбогатеть нападавшим не удалось, у местного жителя нашли только пять тысяч и документы

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В Воронеже 30-летний местный житель стал жертвой наглого ограбления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 22 ноября.

Житель Новоусманского района познакомился в Сети с молодым человеком. После недолгой переписки они договорились о встрече. Но в назначенное место новый друг пришел не один, а с двумя товарищами. Они ударили горожанина по голове и затолкали в машину. Затем мужчину привезли в безлюдное место в районе набережной Авиастроителей. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали у него деньги. Получив две тысячи рублей, банда не остановилась. Нападавшие забрали у мужчины ключи от дома, посадили его в автомобиль и отправились по месту его проживания. Из квартиры злоумышленники похитили деньги и документы. Общий ущерб составил больше пяти тысяч рублей. А потерпевший обратился в полицию.

Выяснилось, что нападавшие родом из Липецкой области в возрасте от 20 до 31 года. Причем двое из них были ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и мошенничество. Их задержали в арендованной в Воронеже квартире. На допросе 31-летний житель отказался от показаний, остальные вину свою признали.

В настоящее время на них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь банде грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU