В Воронеже за неделю три человека отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-22T10:56:45+03:00

Двух девушек госпитализировали, а еще одна обратилась за помощью к медикам сама

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В Воронеже за неделю угарным газом отравились трое. Об этом сообщили в городской службе спасения в пятницу, 22 ноября.

Так, 19 ноября две девушки 20 и 18 лет, которые жили на улице Студенческой, были госпитализированы . А 22 ноября 17-летняя студентка, проживающая на Никитинской улице, обратилась за помощью к медикам сама. Она заметила у себя симптомы отравления угарным газом.

Городская служба спасения призывает воронежцев быть внимательными при использовании газового и отопительного оборудования. Неисправность приборов, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха в помещение могут привести к отравлению угарным газом. Если вы почувствовали тошноту, головокружение, головную боль – звоните по номерам: 112, 104.

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ИСТОЧНИК KP.RU