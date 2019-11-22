Воронежская «Комсомолка» дарит подарки студентам ВГУ

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-22T11:49:18+03:00

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17 факультетов Воронежского госуниверситета в течение двух недель исполняли десятки разных песен и танцев в рамках осеннего фестиваля «Первокурсник». Победителей вузовского творческого соревнования определит жюри.

«Комсомолка», в свою очередь, решила провести альтернативное голосование и узнать у своих подписчиков: чье выступление им понравилось больше всего. Чтобы принять участие в опросе и поддержать любимый факультет, нужно всего лишь вступить в нашу группу. На момент публикации заметки в голосовании приняли участие больше 6000 человек.

Победитель нашего конкурса получат призы от партнеров: 80 сертификатов на бесплатные занятия от ALEX FITNES, 15 сертификатов на 4 занятия в Yoga Indigo, настольные игры для большой компании от Hobby Games, сертификат на бесплатный квест от «Пуаро» и сертификат на пять сетов вкуснейших роллов от АнтиСуши.

Награждение пройдет во время гала-концерта в концертном зале ВГУ 22 ноября в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU