2019-11-22T10:35:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области бывший полицейский получил пять лет колонии за смерть трех мужчин в ДТП

Правоохранитель устроил смертельную аварию в Бутурлиновском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.
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Бутурлиновский райсуд вынес приговор по резонансному ДТП, в котором погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 22 ноября.

Авария случилась еще в 2015 году. 27 июня около часа ночи, сотрудник полиции на автомобиле «ВАЗ» с пятью пассажирами ехал по улице Красной в Бутурлиновке. Остановившись на обочине, он высадил двоих мужчин, а затем начал сдавать назад. Водитель выехал поперек проезжей части, когда в него влетел 24-летний парень на «Мерседесе», который ехал со скоростью больше 100 км/ч. После этого «ВАЗ» наехал на двух пешеходов. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ», а также два пешехода скончались на месте.

На предварительном следствии оба водителя не признали вину. Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также бывший полицейский лишен права управления транспортным средством на два года, второй осужденный – на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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