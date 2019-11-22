Директор воронежской фирмы попал под уголовное дело за невыплату кредита

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-22T09:37:54+03:00

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В Воронеже мужчина не выплатил долг по кредиту и попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Выяснилось, что горожанин на основании решения суда должен был выплатить 4,4 миллиона рублей. Но от полного погашения долга мужчина уклонялся. Он работал директором крупной организации и 50% заработной платы по решению суда отдавал в счет долга. При этом он трудоустроился директором другой фирмы. Воронежец скрыл от судебного пристава доход, получаемый от второй работы, который за год и три месяца составил более 900 тысяч рублей. Таким образом, он имел реальную возможность частично выплатить сумму долга, но умышленно уклонялся от этого.

На местного жителя возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Ему назначили наказание в виде обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU