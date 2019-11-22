В Воронеже после фотографии в Сети оштрафовали водителя УАЗа

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-22T08:47:03+03:00

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В Воронеже фотография из Сети лишила местного жителя 1000 рублей. Мужчина припарковал свой автомобиль на тротуаре, а незнакомец сфотографировал это и выложил в популярную группу в соцсети.

Снимок увидели сотрудники полиции. Они выяснили, что 16 ноября в 11.00 утра возле дома №5 по улице Киселева 32-летний водитель«УАЗ-33512» припарковал машину на пешеходной дорожке, чем нарушил п.12.2 ПДД.

Горожанина пригласили в Госавтоинспекцию, где составили на него протокол об административном нарушении. Ему назначили штраф в тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU