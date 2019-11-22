2019-11-22T08:05:46+03:00
Звезды

Воронежский драмтеатр готовит к Новому году сказку про Полинку-мандаринку

Представления стартуют с 23 декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский театр драмы ставит к новогодним праздникам премьеру для детворы. С 23 декабря начнут показывать представление «Новогодние приключения Полинки-мандаринки». Эта удивительная история произошла с обыкновенной девочкой Полиной. Как и ее друзья, Полина очень любила "залипать" в Интернете. Она перестала выходить гулять, играть в "классики", а когда наступила зима, ни разу не покаталась на коньках. Полина даже перестала верить в Деда Мороза и Снегурочку! И вот именно тогда с ней случилось настоящее чудо: она оказалась в сказочной стране Выдумляндии, подружилась с профессором Фейерверкусом и его помощником Конфетошкой, а потом спасла Снегурочку от Интернето-Залипалуса.

После представления гостей ждет веселое общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, подвижные игры и зажигательные хороводы под новогодней елкой с персонажами сказки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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