В воронежской школе учитель физкультуры в наказание запер детей в раздевалке

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-21T19:09:22+03:00

Неизвестно, сколько бы дети просидели взаперти в раздевалке, если бы их не выпустил охранник. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Работники регионального СК организовали доследственную проверку информации о том, что утром 21 ноября учитель физкультуры школы № 99 в Коминтерновском районе закрыл учеников шестого класса в раздевалке спортзала. Так педагог решил проучить ребят за опоздание на урок. Дети 30 минут просидели взаперти, не смогли попасть на урок хореографии. Раздевалку открыли только когда одна из мам дозвонилась до охранника школы. Со слов родителей, детей, которые пытались выйти, учитель заталкивал обратно.

- Наши сотрудники выехали в школу для осмотра места происшествия. Будут опрошены школьники, их законные представители, а также работники образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном СУ СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU