Воронежец подбил 10 знакомых женщин на подпольные игры

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-21T18:46:11+03:00

Мужчина и 10 дам заработали на подпольных играх 300 тысяч, а заплатят за это 700 тысяч. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В итоге они попались и были осуждены

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В четверг, 21 ноября, Коминтерновский районный суд вынес приговор преступной группе, организовавшей подпольные азартные игры. По делу проходили мужчина и десять женщин.

В суде установили, что банда злодействовала в первом полугодии 2017 года. 36-летний мужчина и женщины в возрасте от 24 до 46 лет с использованием Интернета проводили азартные игры в разных районах Воронежа. Поймали преступников в июле 2017 года. За это время доход «игровиков» составил не менее 300 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил единственного мужчину этой преступной группы к штрафу в 200 тысяч рублей. Представительницы слабого пола заплатят от 45 до 60 тысяч рублей. А всего в казну государству пойдет от этих «теневых воротил» более 700 тысяч рублей. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

Прокуратура также готовит иск о взыскании с осужденных суммы незаконно полученного дохода - 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU