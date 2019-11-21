Под Воронежем парень 16 раз ударил себя сковородкой по голове, чтобы не ходить в армию

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-21T17:32:16+03:00

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В четверг, 21 ноября, Нововоронежский городской суд вынес приговор по делу 19-летнего парня, бегавшего от службы в армии.

В суде установили, что молодой человек, будучи еще 18-летним, получил повестку, и в мае 2018 года он уехал со своей квартиры на съемную – в Нововоронеже. Чтобы не ходить в военкомат, парень в присутствии приятелей 16 раз ударил себя по голове сковородкой. Потом он обратился в больницу, там зафиксировали травмы.

Дальше молодой человек к таким крайним мерам не прибегал - просто скрывался до окончания весеннего призыва. Но не просто сидел дома – за это время он участвовал в трех грабежах, в том числе двух групповых, и в трех угонах (их парень также делал в компании приятелей). Видно, не хватало части пенсии, которую перечислял юноше его дедушка.

Следственные органы долго не хотели возбуждать уголовное дело и только после вмешательства прокуратуры сделали это. Парень отвечал перед судом по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы». И получил 3,5 года колонии общего режима и штраф – 30 тысяч рублей. Приговор молодой человек может обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU