Район под Воронежем временно остался без прокурора

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-21T18:03:39+03:00

Он перешел на работу в Рязанскую область

Изменить размер текста: A A

Олег Воропаев освобожден от должности прокурора Новоусманского района. Он продолжит работу в надзорном ведомстве, но уже в другой области – Рязанской. В прокуратуре этого региона он займет должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

В справочной информации о Новоусманской районной прокуратуре в поле «Прокурор» сейчас висит сообщение «Кандидатура в стадии назначения». Пока и.о прокурора его заместитель Александр Фролов.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU