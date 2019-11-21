Район под Воронежем временно остался без прокурора
Олег Воропаев освобожден от должности прокурора Новоусманского района. Он продолжит работу в надзорном ведомстве, но уже в другой области – Рязанской. В прокуратуре этого региона он займет должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
В справочной информации о Новоусманской районной прокуратуре в поле «Прокурор» сейчас висит сообщение «Кандидатура в стадии назначения». Пока и.о прокурора его заместитель Александр Фролов.
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ИСТОЧНИК KP.RU