2019-11-21T18:03:39+03:00
Общество

Район под Воронежем временно остался без прокурора

Он перешел на работу в Рязанскую область
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Воропаев.Олег Воропаев.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Олег Воропаев освобожден от должности прокурора Новоусманского района. Он продолжит работу в надзорном ведомстве, но уже в другой области – Рязанской. В прокуратуре этого региона он займет должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

В справочной информации о Новоусманской районной прокуратуре в поле «Прокурор» сейчас висит сообщение «Кандидатура в стадии назначения». Пока и.о прокурора его заместитель Александр Фролов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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