В Воронежской области открыли новый мост

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-21T16:15:46+03:00

Через новый мост может пройти и тяжелая техника. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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В селе Великоархангельское Бутурлиновского района появился новый мост, соединяющий с селом Тюниково. Ранее через реку Осередь была только деревянная переправа.

Длина нового моста с учетом подходов к нему – 29 метров, ширина – 12,5 метров. На нем две полосы движения. По обеим сторонам обустроили тротуары. На мост потратили более 45 миллионов рублей, сделали его за четыре месяца.

– Этот мост очень важен для нас, другой дороги с асфальтовым покрытием нет, - рассказал глава Великоархангельского сельского поселения Александр Романцов. - Если бы его не построили, то ни скорая, ни пожарная машина не смогли бы проехать. Старую деревянную переправу периодически ремонтировали, но это все равно было недолговечно и ненадежно.

- Мост имеет большое значение для развития района. Ранее сельскохозяйственные угодья фактически были отрезаны от центральной части Бутурлиновского района. Сейчас есть возможность для передвижения любой техники, - добавил заместитель руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области Александр Дудин.

Всего в Воронежской области сейчас 516 переправ, построенных более 50 лет назад. Часть требуют капитального ремонта, а некоторые - полного демонтажа. После него, конечно, надо будет делать новые мосты.

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ИСТОЧНИК KP.RU